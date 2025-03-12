В порту Новороссийска освободили попавшего в грузовой контейнер кота из Стамбула

В морском порту Новороссийска освободили нелегально попавшего в грузовой контейнер кота, который приплыл в Россию на судне из Турции. Об этом в Telegram-канале сообщила транспортная компания FESCO.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Telegram-канал транспортной группы FESCO Фото: Telegram-канал транспортной группы FESCO

Кот оказался на судне российской транспортной компании FESCO, которое шло из Стамбула в Новороссийск. Моряки услышали кошачье мяуканье уже в пути. Поскольку животное оказался запертым в грузовом контейнере, его пришлось кормить и поить через узкую щель. Освободили кота-нелегала уже в порту Новороссийска, где он остался жить под опекой сотрудников компании. Моряки дали ему кличку Бурак.

Как отметил перевозчик, согласно таможенным нормам, нахождение питомца в России считается нелегальным, однако животное может быть депортировано обратно в Турцию. Для транспортировки кота на родину компании придется оформить необходимые документы.

Алена Воробьева