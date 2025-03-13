«Леонардо»: проект о платформенной экономике не решает всех проблем с маркетплейсами

Из-за недостаточного госрегулирования традиционная торговля и маркетплейсы оказались в неравных условиях, заявил председатель совета директоров АО «Планета увлечений» (сеть хобби-гипермаркетов «Леонардо») Борис Кац во время круглого стола, организованного «Ъ». При этом законопроект о цифровых платформах в текущем варианте решает 5–10% проблем, которые есть в отрасли.

Классическая офлайн-торговля сейчас регулируется множеством разных законов, в том числе законом о торговле, отметил господин Кац. «Это сектор экономики, который находится под жестким контролем в том, что касается дробления бизнеса. Офлайн-торговля жестко отвечает за всех своих поставщиков: если те не заплатили налоги, то именно розничной сети Федеральная налоговая служба предъявит претензии. Это отрасль, в которой практически нет самозанятых и которая тратит много денег на проверки легальности товара, уплаты налогов контрагентами и так далее»,— сказал он.

Растущий бизнес маркетплейсов, по мнению Бориса Каца, пользуется налоговыми преференциями. Кроме того, платформы не всегда отвечают за продажу контрафактных товаров. Все это приводит к тому, что себестоимость товаров на маркетплейсах значительно ниже, чем в классическом ритейле, из-за чего последний теряет позиции, а серый и черный бизнес растет, в результате государство недополучает налоговые выплаты.

Готовящийся законопроект о цифровых платформах решает «5–10% этих проблем, а вовсе не 100%», считает господин Кац. Так сложилось из-за того, что каждое из госведомств и учреждений видит свою часть проблематики в этом вопросе, но никто не смотрит на него комплексно. «Снизилось среднее качество товаров, у граждан во многих небольших городах пропал мгновенный доступ к товарам. Да, где-то в деревнях появился доступ к шикарному ассортименту маркетплейсов, но если ребенку завтра в школу нужны какие-нибудь шишечки, их негде купить сразу»,— отметил эксперт.

Директор по стратегическому развитию ООО РВБ (объединенная компания Wildberries и Russ) Алексей Минаев возразил господину Кацу: по его мнению, здесь дело не в законодательном регулировании, а в изменении экономической модели и поведении людей. «Надо просто конкурировать на честных основаниях, работать эффективно»,— заявил он.

Подробнее о законопроекте о платформенной экономике — в материале «Ъ» «Онлайн-розница пошла на спор».

Виктория Колганова