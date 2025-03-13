ГАТИ выдала ордер на благоустройство сквера истории ВДВ на улице Десантников

Государственная административно-техническая инспекция (ГАТИ) выдала первый в 2025 году ордер — на обеспечение благоустройства сквера истории ВДВ на углу улицы Десантников и Петергофского шоссе. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: ГАТИ Фото: ГАТИ

Ранее фотографиями будущего сквера в своем Telegram-канале поделился губернатор Петербурга Александр Беглов. Градоначальник рассказал, что на месте пустыря уложат мощение, посадят хвойные деревья и лиственные кустарники. Также здесь проведут освещение и поставят скамейки.

Помимо этого, добавили в ГАТИ, разметка на мощении будет повторять линии взлетно-посадочной полосы — такое предложение поступило от десантников, участвовавших в обсуждении проекта. На постаменте в будущем установят памятник, пока на его месте будет находиться закладной камень.

Дарья Астанина