В Смольном показали, как будет выглядеть сквер истории ВДВ на Десантников
Жителям Петербурга показали, как будет выглядеть сквер истории ВДВ, который возведут на углу улицы Десантников и Петергофского шоссе в Красносельском районе. Фотографиями в своем Telegram-канале поделился губернатор города Александр Беглов.
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Как рассказал градоначальник, на территории будущего сквера будут посажены хвойные деревья. Здесь установят скамейки для отдыха и проведут освещение.
«По просьбе воинов-десантников разметка на мощении будет повторять линии взлетно-посадочной полосы»,— сообщил губернатор.
Ранее «Ъ-СПб» писал, что в Ладожском парке впервые за 30 лет смонтировали систему наружного освещения.