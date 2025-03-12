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В Смольном показали, как будет выглядеть сквер истории ВДВ на Десантников

Жителям Петербурга показали, как будет выглядеть сквер истории ВДВ, который возведут на углу улицы Десантников и Петергофского шоссе в Красносельском районе. Фотографиями в своем Telegram-канале поделился губернатор города Александр Беглов.

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Фото: Telegram-канал губернатора Александра Беглова

Фото: Telegram-канал губернатора Александра Беглова

Фото: Telegram-канал губернатора Александра Беглова

Фото: Telegram-канал губернатора Александра Беглова

На трассе под Киришами иномарка опрокинулась после ДТП, в аварии пострадал ребенок

На трассе под Киришами иномарка опрокинулась после ДТП, в аварии пострадал ребенок

Фото: Прокуратура Ленобласти

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Фото: Telegram-канал губернатора Александра Беглова

Фото: Telegram-канал губернатора Александра Беглова

Фото: Telegram-канал губернатора Александра Беглова

Фото: Telegram-канал губернатора Александра Беглова

На трассе под Киришами иномарка опрокинулась после ДТП, в аварии пострадал ребенок

Фото: Прокуратура Ленобласти

Как рассказал градоначальник, на территории будущего сквера будут посажены хвойные деревья. Здесь установят скамейки для отдыха и проведут освещение.

«По просьбе воинов-десантников разметка на мощении будет повторять линии взлетно-посадочной полосы»,— сообщил губернатор.

Ранее «Ъ-СПб» писал, что в Ладожском парке впервые за 30 лет смонтировали систему наружного освещения.

Дарья Астанина

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