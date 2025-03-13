Комитет Совета Федерации не поддержал законопроект об умерщвлении животных

Комитет Совета Федерации по конституционному законодательству и госстроительству не поддержал законопроект об умерщвлении животных в приютах. Об этом сообщает ТАСС.

«Это напрямую противоречит конституционно-правовому регулированию в данной сфере, которое уже установлено. Решения Конституционного суда не подлежат пересмотру. Они обязательны для всех органов власти, включая федеральный парламент», — заявил глава Комитета Совета Федерации Андрей Клишас.

Летом 2024 года Конституционный суд РФ признал, что умерщвление животных должно быть исключительной мерой, а эвтаназия допустима только в случае, если конкретное животное агрессивно или совершило нападение.

Законопроект предлагал разрешить субъектам России самостоятельно устанавливать сроки содержания бездомных животных в приютах, а после истечения установленного времени усыплять питомцев. Соавторами инициативы выступили три депутата Госдумы от Татарстана. Подробнее о законопроекте — в материале «Усыпить нельзя приютить».

Диана Соловьёва