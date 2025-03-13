МВД указало на снижение числа соотечественников, желающих переехать в Россию

В 2024 году по программе добровольного переселения соотечественников в Россию переехало 31,7 тыс. человек — это минимальное количество людей за 14 лет, следует из данных МВД (есть у «Ъ»). В 2011 году было подано 61,1 тыс. заявок, а приехало 31,4 тыс. человек. Результаты программы были выше и в 2022 году — 112,7 тыс. поданных заявок и 64,8 тыс. въехавших. Всего в 2006–2024 годах в Россию переехало более 1,2 млн соотечественников.

Программа по оказанию содействия добровольному переселению в Россию соотечественников, проживающих за рубежом, введена указом президента в 2006 году. Ее цель — помочь вернуться людям, оказавшимся за пределами РФ после распада СССР. При переселении участники программы и члены их семей могут рассчитывать на упрощенное получение гражданства и социальную поддержку. Им оплачивается переезд, выплачивается единоразовое пособие на обустройство (размер которой зависит от региона—участника программы), пособие по безработице.

В 2024 году больше всего соотечественников приехало из Казахстана — на эту страну приходится 35% всех переселенцев. В МВД также отметили рост числа переселенцев из недружественных государств, в 2024 году оно достигло 1,8 тыс. В частности, из Германии в Россию переехало около 700 соотечественников, из Молдавии и Латвии — по 600.

Подробнее — в материале «Ъ» «Переселенцев подвел язык».

Полина Мотызлевская