Лизингу не хватает новизны

В 2024 году объем нового бизнеса на рынке лизинга упал на 7%. Основной вклад в отрицательную динамику внес розничный сегмент, корпоративный поддержали разовые крупные сделки. В 2025 году сокращение объемов бизнеса составит 15–25%, впервые с 2015 года нисходящий тренд на рынке будет наблюдаться два года подряд. В такой ситуации перед участниками рынка встает проблема изъятия и реализации залогов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ

“Ъ” ознакомился с обзором рейтингового агентства «Эксперт РА» по рынку лизинга за 2024 год. Согласно ему, по итогам 2024 года объем нового бизнеса в РФ снизился на 7% и составил 3,3 трлн руб. При этом, как сообщал ранее “Ъ”, в натуральном выражении за 12 месяцев 2024 года сокращение незначительное — на 0,5%, до 622 тыс. предметов (см. “Ъ” от 11 февраля).

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В розничных сегментах за 2024 год снижение составило 9%, следует из обзора. Наибольший спад пришелся на грузовые автомобили (–18%). Лизинг строительной техники показал снижение на 23%. Небольшую, но положительную динамику в розничных сегментах сохраняют легковые автомобили — плюс 8%. Объем нового бизнеса в корпоративных сегментах за 2024 год снизился всего на 1%. При этом в сегменте есть аутсайдеры. Так, лизинг авиационного транспорта сократился на 56%, достигнув минимального с 2009 года уровня 29 млрд руб. по объему нового бизнеса. Сегмент морских и речных судов показал снижение на 59%. В корпоративном сегменте силен эффект разовых сделок, без их учета снижение корпоративных сегментов в целом за 2024 год составило бы около 46%.

В 2025 году «Эксперт РА» ожидает сокращения объемов лизингового бизнеса на 15–25%, в связи с чем впервые с 2015 года нисходящий тренд на рынке будет наблюдаться два года подряд.

Основное сокращение придется на корпоративные сегменты, ожидают в «Эксперт РА». «В 2025 году сильное давление на рынок продолжает оказывать политика ЦБ по сдерживанию кредитования,— говорит директор по связям с инвесторами "Интерлизинга" Николай Алексеев.— Принимая во внимание возможные позитивные изменения в геополитике и потенциальное смягчение ДКП Банка России, мы ожидаем умеренный рост на уровне 10%». По словам управляющего директора ГК «Альфа-Лизинг» Максима Агаджанова, важную роль в развитии отрасли сыграет готовность лизингодателей предлагать клиентам удобные и выгодные условия сотрудничества. «На рынок главным образом влияет сокращение спроса в экономике, что приводит к стагнации продаж всех видов имущества,— говорит гендиректор "ВТБ Лизинга" Антон Мусатов.— Высокие ставки стимулируют бизнес переносить сроки обновления оборудования и парка техники».

По мнению младшего аналитика Совкомбанка Маргариты Боярко, в этом году поддержку рынку могут оказать food-ритейлеры, планирующие пополнение автопарка, также драйвером рынка автолизинга могут выступить легковые автомобили для такси. Генеральный директор финтех-компании «Баланс-Платформа» Евгений Сеньковский не исключает повышения популярности альтернативных форм финансирования и расчетов, таких как исламский лизинг, а также активного выхода на лизинговый рынок легковых автобрендов. Оказать поддержку лизинговой отрасли может рост государственных программ и инициатив, которые сделают возможным рост заинтересованности предприятий в заключении лизинговых контрактов, уверена директор группы финансовых институтов АКРА Алла Борисова.

При этом, по предварительным данным «Эксперт РА», объем изъятого имущества на балансе лизинговых компаний на конец 2024 года составил около 3,3% чистых инвестиций в лизинг в целом по рынку, что более чем в три раза превышает уровень годовой давности.

Подобная динамика отражает существенный рост финансовой нагрузки на лизингополучателей (из-за высоких процентных ставок), часть клиентов вынуждена досрочно расторгать договоры и возвращать оборудование из лизинга, указывает директор по банковским рейтингам «Эксперт РА» Анатолий Перфильев. «Стоки лизинговых компаний продолжают оставаться на высоком уровне, общее число изъятой техники по рынку составляет более 30 тыс. штук,— говорит гендиректор "Газпромбанк Лизинга" Вячеслав Спиров.— Большую долю (почти 50%) в изъятом парке занимает грузовой транспорт». В сегменте автолизинга наблюдается затоваривание стоков техникой, что в том числе связано с плачевной ситуацией в секторе грузоперевозок в России, подтверждает гендиректор группы «Инсайт Лизинг» Михаил Гонопольский.

Ксения Дементьева, Полина Трифонова