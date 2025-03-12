Главные новости за 12 марта. Сочи

Составлен расчет стоимости реконструкции внутригородских автомобильных дорог для обеспечения связанности с будущим обходом Адлера — свыше 17 млрд руб.

В Сочи на разных этапах — от предпроектных работ до строительства — находится около 80 социальных объектов, и половина из них — в сфере образования. В 2025 году город должен показать исторический максимум по вводу объектов в сфере образования.

За первые два месяца 2025 года на трассе А-147 Джубга — Сочи зарегистрировали 38 аварий, в которых пострадали люди, а также 217 ДТП без пострадавших.

Авиакомпания Nordwind в 2024 году перевезла в Сочи 1,58 млн пассажиров, а в 2025 году планирует достичь отметки в 1,8 млн.

В летний сезон 2025 года объем международных перевозок в аэропорту Сочи увеличится на 28%. Пассажиры смогут воспользоваться рейсами по 84 направлениям, из которых 57 — внутрироссийские и 27 — международные.

В июне в Сочи запустят ночные автобусные маршруты, которые будут связывать аэропорт и железнодорожные вокзалы.

Международный аэропорт Сочи объявил о реконструкции аэродромных покрытий, которая будет выполнена в течение трех лет. На выполнение работ государство выделит 10 млрд руб.

Власти Сочи намерены к летнему курортному сезону привести в порядок городские фонтаны и подземные переходы, сообщили в мэрии. Последних в городе насчитывается 64, но лишь пятая часть из них находится на балансе города.