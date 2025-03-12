С начала 2025 года на трассе Джубга — Сочи произошло 38 ДТП с пострадавшими

За первые два месяца 2025 года на трассе А-147 Джубга — Сочи зарегистрировали 38 аварий, в которых пострадали люди, а также 217 ДТП без пострадавших. Об этом сообщает ФКУ Упрдор «Черноморье».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба ГИБДД по Кубани Фото: пресс-служба ГИБДД по Кубани

Общая статистика аварийности на подведомственных ФКУ «Черноморье» федеральных трассах также показывает снижение числа ДТП. В январе и феврале 2025 года зарегистрировано 105 аварий, тогда как за аналогичный период 2024 года их было 123. Число погибших сократилось почти вдвое — с 43 до 23 человек, а число пострадавших снизилось со 163 до 139.

В 2024 году по итогам анализа аварийности было выявлено 31 аварийно-опасное место, из которых 28 участков расположены в Краснодарском крае и три — в Республике Адыгея. По сравнению с 2017 годом количество мест концентрации ДТП удалось сократить на 33%.

Для повышения безопасности вдоль федеральных трасс сотрудники дорожных служб установят дополнительные технические средства организации дорожного движения, а специалисты проведут совместные мероприятия с Госавтоинспекцией по пропаганде соблюдения ПДД.

Мария Удовик