В Сочи в 2025 году завершат строительство четырех школ и детсада

В Сочи на разных этапах — от предпроектных работ до строительства — находится около 80 социальных объектов, и половина из них — в сфере образования. Об этом говорится в отчете главы Сочи Андрея Прошунина о работе администрации города в 2024 году.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба администрации Сочи Фото: пресс-служба администрации Сочи

Как ожидается, в 2025 году город должен показать исторический максимум по вводу объектов в сфере образования. Планируется завершить строительство четырех школ и детского сада в общей сложности на 3 тыс. новых мест.

Запланировано также начало строительства Адлерской теннисной академии, а также блока начальной школы на 400 мест в поселке Горное Лоо в Лазаревском районе.

Игорь Ремизов