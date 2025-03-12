На реконструкцию аэродромных покрытий аэропорта Сочи выделят 10 млрд рублей

Международный аэропорт Сочи объявил о реконструкции аэродромных покрытий, которая будет выполнена в течение трех лет. На выполнение работ государство выделит 10 млрд руб., рассказал управляющий директор воздушной гавани курорта Алексей Комаров в ходе встречи с журналистами.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Алексей Смышляев, Коммерсантъ Фото: Алексей Смышляев, Коммерсантъ

Реконструкция аэродромных покрытий аэропорта Сочи является частью масштабной модернизации инфраструктуры, направленной на повышение безопасности и улучшение качества обслуживания. Все работы будет выполнять компания «Ространсмодернизация».

Проект реконструкции предусматривает обновление светосигнального оборудования, что повысит безопасность воздушных судов при посадке и взлете. Также будут обновлены взлетно-посадочные полосы, что позволит увеличить пропускную способность аэропорта и улучшить эксплуатационные характеристики аэродрома, передает корреспондент «Ъ-Сочи».

Ключевым элементом реконструкции является модернизация очистных сооружений, которые обеспечивают сбор и очистку ливневых стоков с перронной территории.

Господин Комаров уточнил, что эти работы рассчитаны на три года, после чего будет оценено, насколько целесообразно расширять и модернизировать пассажирские терминалы аэропорта для обслуживания увеличенного пассажиропотока. Пока аэропорт курорта обслуживает около 14 млн пассажиров в год, и предполагается, что реконструкция позволит создать условия для дальнейшего роста.

Сочи работает над расширением маршрутной сети и улучшением внутренней инфраструктуры. С расширением аэродромных покрытий и увеличением пропускной способности аэропорта ожидается, что региональный и международный пассажиропоток продолжит расти, а курорт станет еще более доступным для туристов, резюмировал Алексей Комаров.

Андрей Куценко, Мария Удовик