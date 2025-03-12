В 2025 году Nordwind планирует перевезти в Сочи 1,8 млн пассажиров

Авиакомпания Nordwind в 2024 году перевезла в Сочи 1,58 млн пассажиров, а в 2025 году планирует достичь отметки в 1,8 млн. Об этом рассказал заместитель генерального директора авиакомпании Nordwind Airlines Антон Маттис в ходе встречи с журналистами.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Алексей Мальгавко, Коммерсантъ Фото: Алексей Мальгавко, Коммерсантъ

Авиакомпания, работающая в Сочи на постоянной основе, значительно расширила маршрутную сеть. В 2024 году она выполняла рейсы по 27 направлениям, из которых 23 были круглогодичными. В результате пассажиропоток вырос до 1,58 млн человек, передает корреспондент «Ъ-Сочи» с места встречи.

В 2025 году перевозчик планирует увеличить это число до 1,8 млн, добавив два новых направления — Волгоград и Орск. Кроме того, компания активно использует широкофюзеляжные самолеты, которые уже выполняют рейсы по городам-миллионникам. В новом сезоне такой самолет впервые полетит по маршруту Сочи — Омск.

С 30 марта 2025 года аэропорт Сочи начнет работать по новому летнему расписанию, в котором запланированы рейсы по 84 направлениям: 57 внутри страны и 27 за границей. С апреля по май возобновятся полеты в Архангельск, Абакан, Мурманск и Элисту. В июне начнутся рейсы во Владикавказ, Ханты-Мансийск, Петрозаводск, а также появятся новые направления, подчеркнул заместитель генерального директора аэропортового холдинга «Аэродинамика» Александр Никонов.

Пока доля Nordwind в аэропорту Сочи по региональным маршрутам превышает 21%. Средняя загрузка кресел по направлениям составляет более 90%.

Андрей Куценко, Мария Удовик