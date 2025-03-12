Реконструкцию дорог в Сочи, связанных с Обходом Адлера, оценили в 17 млрд рублей

Составлен расчет стоимости реконструкции внутригородских автомобильных дорог для обеспечения связанности с будущим Обходом Адлера — свыше 17 млрд руб. Об этом сообщил глава Сочи Андрей Прошунин в своем отчете перед Городским собранием курорта.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба администрации Сочи Фото: пресс-служба администрации Сочи

В Сочи продолжается строительство новой трассы в обход Адлера. Госкомпания «Автодор» уже приступила к реализации проекта по строительству обхода с сетью масштабных сооружений, включая эстакады, тоннели и развязки. Три этапа уже получили положительное заключение Главгосэспертизы.

В районе села Высокое Молдовского сельского округа расширяют путепровод для организации двухстороннего движения на действующей автомобильной развязке. К началу лета дорожники обещают завершить работы на участке, что ускорит движение в горный кластер и Адлер.

Игорь Ремизов