Власти Сочи потратят 60,8 млн рублей на очистку фонтанов и подземных переходов

Власти Сочи намерены к летнему курортному сезону привести в порядок городские фонтаны и подземные переходы, сообщили в мэрии. Последних в городе насчитывается 64, но лишь пятая часть из них находится на балансе города. Остальные состоят в ведении федеральных и региональных структур.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба администрации Сочи Фото: пресс-служба администрации Сочи

Мэр курорта Андрей Прошунин на совещании в администрации подчеркнул, что все эти объекты требуется привести в надлежащее санитарное состояние. В мероприятии также приняли участие представители ФКУ УПРДОР «Черноморье» и АО «РЖД», на чьем балансе находится большая часть таких объектов

«По самым проблемным, находящимся на балансе города, готовим техническую документацию для проведения капитального ремонта. Улучшим санитарное состояние объектов дорожной инфраструктуры к лету. Также совместно с правоохранителями усилим надзор за случаями вандализма»,— сказал Андрей Прошунин.

Мэрия Сочи также проводит тендер на определение подрядчика для очистки городских фонтанов и подземных переходов. Цена контракта — 60,8 млн руб. Заявки принимаются до 19 марта.

Игорь Ремизов