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Директора НИУ РАНХиГС Александра Парамонова подозревают в получении взяток

Задержан директор нижегородского института управления — филиала РАНХиГС, депутат областного заксобрания Александр Парамонов. Как стало известно «Ъ-Приволжье», его подозревают в получении взяток за «мертвые души» в учебном заведении.

Директор НИУ РАНХиГС, депутат заксобрания Нижегородской области Александр Парамонов

Директор НИУ РАНХиГС, депутат заксобрания Нижегородской области Александр Парамонов

Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ

Директор НИУ РАНХиГС, депутат заксобрания Нижегородской области Александр Парамонов

Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ

Известно, что сегодня следователи регионального СУ СКР работают в вузе. Официально в следственном управлении информацию пока не прокомментировали.

Иван Сергеев