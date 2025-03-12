Директора НИУ РАНХиГС Александра Парамонова подозревают в получении взяток

Задержан директор нижегородского института управления — филиала РАНХиГС, депутат областного заксобрания Александр Парамонов. Как стало известно «Ъ-Приволжье», его подозревают в получении взяток за «мертвые души» в учебном заведении.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Директор НИУ РАНХиГС, депутат заксобрания Нижегородской области Александр Парамонов

Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ Директор НИУ РАНХиГС, депутат заксобрания Нижегородской области Александр Парамонов

Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ

Известно, что сегодня следователи регионального СУ СКР работают в вузе. Официально в следственном управлении информацию пока не прокомментировали.

Иван Сергеев