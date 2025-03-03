СК устанавливает обстоятельства гибели рабочего в поселке Усть-Луга

Сотрудники следственного управления СК России по Ленинградской области устанавливают обстоятельства гибели рабочего в поселке Усть-Луга Кингисеппского района. Тело 33-летнего монтажника обнаружили 1 марта. По данному факту проводится доследственная проверка, сообщили в региональном СК.

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В Следкоме уточнили, что для организации работы на место происшествия выехала следственно-оперативная группа под руководством руководителя следственного отдела. На месте работают следователи-криминалисты и сотрудники полиции.

С учетом выводов судебно-медицинской экспертизы по результатам проверки будет принято процессуальное решение, отметили в СК.

Ранее «Ъ-СПб» писал о погибшем на стройплощадке в Петербурге рабочем. Мужчина умер после удара по голове ковшом экскаватора.

Андрей Цедрик