Компании строителей ушли на перекур

Замедление строительной активности сказалось на динамике регистрации новых компаний в отрасли. К началу 2025 года число новых юрлиц в индустрии сократилось на 3% год к году, до 129 тыс. Особенно это заметно в крупных регионах, где ранее создавалось заметное число профильных компаний, в том числе для реализации крупных проектов с госучастием. Представители отрасли не исключают дальнейшего сокращения числа регистраций новых компаний.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

В 2024 году число регистраций новых компаний в сфере строительства по всей России сократилось на 3% год к году, до 129 тыс., говорится в исследовании «Контур.Фокуса», с которым ознакомился “Ъ”. В ряде регионов наблюдается более выраженная негативная тенденция. Так, например, в Татарстане число новых юрлиц в данном сегменте сократилось на 7%, до 3,8 тыс., в Санкт-Петербурге — на 11%, до 5,8 тыс. Только в Краснодарском крае показатель вырос на 7%, до 6 тыс.

Такая динамика вызвана общим замедлением строительной активности, поясняет гендиректор аналитической компании Sherpa Group Александра Галактионова.

По данным Росстата, в 2024 году объем строительных работ вырос только на 2,1% в сопоставимых ценах (с учетом инфляции) год к году, до 16,8 трлн руб., в то время как годом ранее — на 9%.

Активность замедляется не только у девелоперов жилья и коммерческой недвижимости, но и других представителей индустрии — подрядчиков, проектировщиков, поставщиков стройматериалов, отмечает гендиректор «Главстрой-Недвижимости» Алексей Гусев. Когда девелоперы реже запускают новые проекты, потребность в строительных услугах снижается, а значит, и новых компаний становится меньше, поясняет он. Кроме того, добавляет госпожа Галактионова, в 2023 году завершился ряд крупных инфраструктурных строек, где был задействован широкий круг подрядных компаний. По ее словам, пока нет замены таким проектам как по масштабу, так и по объемам финансирования.

Жесткая денежно-кредитная политика Центробанка ограничивает возможности финансирования, а это, по словам управляющего партнера Ricci Андрея Постникова, «снижает аппетит девелоперов к запуску новых проектов» и, как следствие, потребность в регистрации новых юрлиц. Например, в январе—феврале 2025 года в сегменте строительства многоквартирного жилья объем новых запущенных проектов составил 4,5 млн кв. м, что на 23% меньше год к году, подсчитали в аналитическом центре «Дом.РФ». Это произошло из-за падения спроса на жилье. По данным госкомпании, в прошлом году объем заключенных сделок на рынке жилых новостроек по всей России сократился на 26% год к году, до 569 тыс.

Рост себестоимости строительства, связанный с удорожанием материалов и рабочей силы, делает запуск новых проектов менее привлекательным, отмечает Андрей Постников.

По словам операционного директора девелоперской группы «Аквилон» в Санкт-Петербурге и Ленобласти Николая Дорофеева, в 2024 году стоимость основных стройматериалов в среднем увеличилась на 15–25% год к году. Минувшей зимой средняя зарплата, например, плиточника по стране выросла на 82% год к году, до 134,4 тыс. руб. в месяц, отделочников и штукатуров — на 59%, до 120,7 тыс. и 112,6 тыс. руб. соответственно, подсчитал сервис «Авито Работа».

Теперь застройщики не фокусируются на количестве новых проектов, а взвешенно подходят к запуску нового строительства, говорит управляющий партнер Penny Lane Realty Андрей Садо. Запуски новых проектов сменились поиском и тестированием инструментов, направленных на повышение привлекательности уже запущенных проектов на разных стадиях реализации, говорит советник Verba Legal Татьяна Яковлева.

В 2025 году число новых регистраций строительного бизнеса продолжит сокращаться из-за дальнейшей консолидации рынка и осторожности девелоперов в запуске новых проектов, полагает исполнительный директор девелоперской компании Glincom Иван Татаринов. Андрей Постников ожидает, что инвестиционная активность на рынке недвижимости может снизиться на 30–40%.

Дарья Андрианова