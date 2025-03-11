В Екатеринбурге наряд полиции направлен в миграционный центр из-за очередей

В Екатеринбурге в миграционный центр по ул. Сулимова, 46 направлен наряд полиции территориального ОВД для принятия мер реагирования из-за больших очередей иностранных граждан, сообщил «Ъ-Урал» начальник пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

«В мае-июне текущего года данное учреждение для более качественного обслуживания граждан переедет в два новых здания по ул. Кислородная, 8. Прием населения по вопросам миграционного законодательства будет оптимизирован», — отметил полковник Горелых.

Очевидцы в соцсетях сообщают, что из-за образовавшейся очереди входная дверь в миграционный центр была сорвана с петель.

Как ранее сообщал «Ъ-Урал», в феврале большая очередь из мигрантов образовалась у отдела полиции на Вторчермете. Иностранные граждане находились у отдела полиции, чтобы подтвердить вид на жительство. В УМВД по Екатеринбургу «Ъ-Урал» сообщали, что ситуация с очередями мигрантов находится на контроле.

Мария Шараева