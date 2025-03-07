В Татарстане главам муниципалитетов поручили контроль за ИЖС

Министр строительства, архитектуры и ЖКХ Татарстана Марат Айзатуллин поручил главам муниципальных районов взять ход индивидуального жилищного строительства (ИЖС) под особый контроль. Об этом он заявил на совещании в Доме правительства Татарстана.

«Пообъектные перечни были направлены нашим министерством в муниципалитеты», — отметил Марат Айзатуллин. В 2023 году обманутые дольщики ЖК «Новая Заря» в Самаре отправили обращение на прямую линию с президентом РФ Владимиром Путиным.

Об аналогичной проблеме в Татарстане президенту России рассказал республиканский журналист во время прямой линии 2024 года. Речь шла о застройщике «Таунхаусы и дома». Летом было возбуждено дело об особо крупном мошенничестве (по ч. 4 ст. 159 УК РФ). В июне 2024 года учредителя строительной компании Артура Валиуллина отправили в СИЗО. По данным следствия, компания обещала построить жилые дома за четыре — шесть месяцев по цене от 3 млн до 10 млн руб. Однако на деле строительство не велось.

С 1 марта 2025 года все частные дома начали строить с применением эскроу-счетов, чтобы защитить дольщиков от мошенничества.

Дарья Сайфиева