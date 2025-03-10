Главные новости за 10 марта. Кубань, Крым, Адыгея

Два жителя многоквартирного дома, которые пострадали при обрушении дома в Белореченске, по-прежнему находятся в больнице. Один из них получил серьезные ожоги.

Блогера Александру Митрошину отправили под домашний арест. Ей предъявлены обвинения по п. «б» ч. 4 ст. 174.1 УК РФ (легализация денежных средств, полученных преступным путем) и ч. 2 ст. 198 УК РФ (уклонение от уплаты налогов).

Азербайджан отказался экстрадировать в Россию «золотую судью» из Краснодара Елену Хахалеву. По версии следствия, она в течение трех с половиной лет незаконно получала заработную плату за те дни, когда она отсутствовала на рабочем месте.

Арбитражный суд Краснодарского края отклонил ходатайство ЗАО «Волгатранснефть» о передаче дела в московский суд.

Власти Краснодара не нашли подрядчика, который отремонтирует Западный обход. По окончании срока подачи заявок не подано ни одной заявки на участие в закупке.

Владельцы затонувших в Керченском проливе танкеров «Волгонефть-212» и «Волгонефть-239» инициировали создание компенсационных фондов объемом свыше 1 млрд руб.

Для обвиняемого в попытке отравить летчиков на Кубани запросили пожизненный срок. Егору Семенову предъявлены обвинения по п. «а» ч. 3 ст. 205 УК РФ (террористический акт), ст. 275 УК РФ (государственная измена).

Губернатор Кубани предложил ужесточить меры за нарушение севооборота. Предложение прозвучало во время встречи с представителями региона госдумы восьмого созыва.

Строительство новой развязки между улицами Тихорецкой и Володарского планируют начать в апреле 2025 года. Стоимость работ оценивается в 4,5 млрд руб.