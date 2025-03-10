Два пострадавших жителя обрушившегося дома в Белореченске остаются в больнице

Два жителя многоквартирного дома, которые пострадали при обрушении дома в Белореченске, по-прежнему находятся в больнице. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу регионального министерства здравоохранения.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

Ранее министр здравоохранения Кубани Евгений Филиппов рассказал, что один из пострадавших, который был доставлен в краевой ожоговый центр в Краснодаре, получил серьезные ожоги. Ему предстоит длительное и поэтапное лечение.

Второй пострадавший, у которого диагностирован перелом бедра, направлен в районную больницу в состоянии средней степени тяжести. Третий человек, получивший незначительные травмы, отпущен на амбулаторное лечение.

5 марта в доме на улице Красной в Белореченске произошел взрыв газовоздушной смеси, в результате чего обрушилась плита перекрытия между четвертым и пятым этажами. Из поврежденного дома эвакуировали 54 жителя, из них 25 разместили в пункте временного размещения.

Алина Зорина