Азербайджан отказался экстрадировать в Россию «золотую судью» Елену Хахалеву

Азербайджан отказался экстрадировать в Россию «золотую судью» из Краснодара Елену Хахалеву. Об этом сообщает азербайджанское агентство АРА.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Из личного архива Елены Хахалевой Фото: Из личного архива Елены Хахалевой

«В экстрадиции Елены Хахалевой в Россию отказано»,— приводит издание слова адвоката госпожи Хахалевой Шахлы Гумбатовой.

В 2022 году Ленинский районный суд Ростова-на-Дону вынес решение о заочном аресте экс-председателя коллегии по административным делам Краснодарского краевого суда Елены Хахалевой, которая подозревается в особо крупном мошенничестве и служебном подлоге. По версии следствия, госпожа Хахалева в течение трех с половиной лет незаконно получала заработную плату за те дни, когда она отсутствовала на рабочем месте. Предполагаемый ущерб бюджету составляет 1,2 млн руб. Защита экс-судьи настаивает на необоснованности обвинения.

В 2022 году Елена Хахалева была объявлена в розыск. 27 января власти Азербайджана задержали Елену Хахалеву в аэропорту Баку. По данным «Ъ», бывшая судья планировала полететь в Дубай. После задержания суд арестовал экс-судью на 40 дней, однако после рассмотрения апелляции меру пресечения изменили на передачу под надзор полиции.

Игорь Ремизов