Для обвиняемого в попытке отравить летчиков на Кубани запросили пожизненный срок

Гособвинитель потребовал пожизненного лишения свободы для Егора Семенова, обвиняемого в попытке отравления выпускников военного авиационного училища в Армавире. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на представителя Южного окружного военного суда.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Согласно версии следствия, уроженец Мелитополя Егор Семенов получил российское гражданство в 2022 году, а в апреле 2023-го был завербован украинскими спецслужбами. За вознаграждение в 400 тыс. руб. ему поручили организовать убийство выпускников военного авиационного училища.

В октябре 2023 года обвиняемый прибыл в Армавир Краснодарского края, где добавил ядовитое вещество в алкогольные напитки и торт. Отравленные продукты через курьерскую службу были доставлены в ресторан, где проходила встреча выпускников. Летчики не стали пробовать угощения и передали подозрительную посылку правоохранительным органам. Проведенная экспертиза подтвердила наличие токсинов в еде и напитках.

Семенову предъявлены обвинения по п. «а» ч. 3 ст. 205 УК РФ (террористический акт), ст. 275 УК РФ (государственная измена). Судебный процесс проходит в закрытом режиме, на первом заседании подсудимый полностью признал свою вину.

Алина Зорина