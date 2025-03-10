Блогера Александру Митрошину отправили под домашний арест

Чертановский районный суд Москвы отправил блогера Александру Митрошину под домашний арест до 24 апреля. Ей предъявлены обвинения по п. «б» ч. 4 ст. 174.1 УК РФ (легализация денежных средств, полученных преступным путем) и ч. 2 ст. 198 УК РФ (уклонение от уплаты налогов), сообщает «РИА Новости».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: соцсети Александры Митрошиной Фото: соцсети Александры Митрошиной

По данным следствия, фигурантка заработала более 127 млн руб., уклоняясь от налоговых обязательств. Часть средств, предположительно, была легализована через покупку элитной недвижимости в центре Москвы.

По информации СМИ, речь может идти о трехкомнатных апартаментах площадью до 111 кв. м, расположенных в 700 м от Кремля. Стоимость объекта оценивается примерно в 150 млн руб.

Александру Митрошину задержали 7 марта в аэропорту Сочи. Днем 8 марта стало известно, что блогера доставили в СК России по Москве. Фигурантка признала вину в полном объеме.

Сейчас следственные органы продолжают выяснять обстоятельства дела.

Нурий Бзасежев