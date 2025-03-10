Власти Краснодара не нашли подрядчика, который отремонтирует Западный обход

В Краснодаре не смогли найти подрядчика, который займется реконструкцией Западного обхода. Соответствующая информация размещена на сайте Госзакупок. В карточке сказано, что по окончании срока подачи заявок не подано ни одной заявки на участие в закупке.

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Изначально предполагалось, что работы начнутся с момента заключения контракта, а завершатся 30 июля 2027 года. Заявки на конкурс принимали до 6 марта. Ни одной заявки не подали, и торги признали несостоявшимися.

За реконструкцию Западного обхода администрация краевой столицы была готова предложить 2,6 млрд руб. В проекте указывалось, что реконструкция пройдет на участке 12+295 до 16+658 км, то есть от гипермаркета «Лента» до ЖК «Догма Парк». Работы должны выполняться в несколько этапов.

Вячеслав Рыжков