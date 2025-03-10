Кубанский суд отказал передавать дело о разливе мазута в Черном море в Москву
Арбитражный суд Краснодарского края отклонил ходатайство ЗАО «Волгатранснефть» о передаче дела в московский суд. Об этом сообщает корреспондент «Ъ-Кубань» из зала суда.
Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ
Сегодня, 10 марта, в Краснодаре начались слушания по иску ФГБУ «Морспасслужба» к ООО «Кама Шиппинг», владельцу затонувшего танкера «Волгонефть-212». «Морспасслужба» намерена взыскать с судовладельца расходы, понесенные в ходе работ по ликвидации разлива нефтепродуктов в Черном море.
В качестве соответчиков выступают ООО «Каматрансойл», аффилированное с «Кама Шиппинг» и ЗАО «Волгатранснефть» — собственник танкера «Волгонефть-239», который потерпел крушение в Керченском проливе одновременно с «Волгонефть-212» во время сильного шторма 15 декабря 2024 года.
В обосновании ходатайства о передаче дела в Москву представитель ЗАО «Волгатранснефть» отметил, что ФГБУ «Морспасслужба» определило территориальную подсудность, исходя из принципа рассмотрения исков по месту причинения ущерба. Представители компании утверждают, что их оппонент проигнорировал правила исключительной подсудности.