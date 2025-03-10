Кубанский суд отказал передавать дело о разливе мазута в Черном море в Москву

Арбитражный суд Краснодарского края отклонил ходатайство ЗАО «Волгатранснефть» о передаче дела в московский суд. Об этом сообщает корреспондент «Ъ-Кубань» из зала суда.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Сегодня, 10 марта, в Краснодаре начались слушания по иску ФГБУ «Морспасслужба» к ООО «Кама Шиппинг», владельцу затонувшего танкера «Волгонефть-212». «Морспасслужба» намерена взыскать с судовладельца расходы, понесенные в ходе работ по ликвидации разлива нефтепродуктов в Черном море.

В качестве соответчиков выступают ООО «Каматрансойл», аффилированное с «Кама Шиппинг» и ЗАО «Волгатранснефть» — собственник танкера «Волгонефть-239», который потерпел крушение в Керченском проливе одновременно с «Волгонефть-212» во время сильного шторма 15 декабря 2024 года.

В обосновании ходатайства о передаче дела в Москву представитель ЗАО «Волгатранснефть» отметил, что ФГБУ «Морспасслужба» определило территориальную подсудность, исходя из принципа рассмотрения исков по месту причинения ущерба. Представители компании утверждают, что их оппонент проигнорировал правила исключительной подсудности.

Вячеслав Рыжков, Алина Зорина