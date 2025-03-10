Губернатор Кубани предложил ужесточить меры за нарушение севооборота

Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев предложил внести изменения в Кодекс об административных правонарушениях, устанавливающие ответственность за нарушение севооборота и нерациональное использование плодородных земель. Предложение прозвучало во время встречи с представителями региона госдумы восьмого созыва, сообщает пресс-служба администрации региона.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

«Краснодарский край — аграрный регион, который должен оставаться житницей и гарантом продовольственной безопасности России. Для этого важно сберечь наше главное богатство — черноземы», — подчеркнул губернатор.

Вениамин Кондратьев напомнил, что на региональном уровне уже приняты закон об органическом земледелии и обновленный закон о плодородии, обязывающий аграриев соблюдать севооборот и вносить органику в почву. Однако не все сельхозпроизводители выполняют эти требования.

Кубань в Государственной Думе представляют 17 парламентариев, которые участвовали в разработке около 700 законопроектов, 60% из которых было принято.

Алина Зорина