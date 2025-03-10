Главные новости за 10 марта. Сочи

Водитель «Лады Гранты» пострадала в аварии с большегрузом на федеральной трассе А-147 под Сочи. Автомобиль застрял между фурой и бордюром.

В Сочи на пересечении улиц Горького и Войкова установлены делиниаторы — специальные столбики из резины и пластика со светоотражателями. Это сделано из-за большого числа ДТП, случающихся на этом перекрестке.

Сотрудники Россельхознадзора совместно с Сочинской транспортной прокуратурой изъяли и уничтожили 110 кг запрещенной к ввозу в Россию продукции из стран Евросоюза.

В ночь на 10 марта в Сочи произошло смертельное ДТП с участием электросамоката. Сейчас сотрудники полиции работают над установлением личности погибшего.

Рекордные поставки мимозы из Абхазии оформили в начале марта сочинские таможенники. Объемы поставок цветов превысили показатели прошлого сезона почти вдвое.

Гостиницы Сочи забронированы в апреле на 60%, в мае — на 55%. Наивысшую заполняемость демонстрируют санатории с 80% загрузкой.

Сотрудники МЧС России спасли 40-летнего мужчину, который упал в овраг на улице Абрикосовой в Центральном районе Сочи, получив рассечение брови. После медицинского осмотра мужчину передали сотрудникам полиции.

Жители 11 улиц в Сочи могут столкнуться с перебоями в отоплении и горячем водоснабжении с вечера 10 марта 2025 года. В наибольшей степени ограничения могут коснуться жителей улицы 50 лет СССР.