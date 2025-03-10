В центре Сочи на одном из наиболее аварийных перекрестков установили делиниаторы

В Сочи на пересечении улиц Горького и Войкова установлены делиниаторы — специальные столбики из резины и пластика со светоотражателями, сообщили в мэрии курорта. Такие конструкции используют для указания границ и направления дороги, разделения транспортных потоков там, где одной разметки бывает недостаточно. Это сделано из-за большого числа ДТП, случающихся на этом перекрестке.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба администрации Сочи Фото: пресс-служба администрации Сочи

Делиниаторы удерживают водителя от выезда на встречную полосу движения. По статистике, на дорогах, где есть такие ограничители, количество ДТП значительно снижается. Делиниация также помогает водителям ориентироваться на дороге, особенно при ухудшении видимости из-за дождя, тумана или темноты.

В мэрии Сочи предупредили водителей об ответственности за наезд на сигнальные столбы.

«Тем, кто допускает наезд на делиниаторы, грозит штраф в соответствии со статьей 12.33 КоАП "Повреждение дорог, железнодорожных переездов или других дорожных сооружений"»,— отметил директор департамента транспорта и дорожного хозяйства администрации Сочи Вадим Копылов.

Игорь Ремизов