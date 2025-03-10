В ДТП на трассе А-147 под Сочи пострадала 30-летняя водитель «Лады»

Водитель «Лады Гранты» пострадала в аварии с большегрузом на федеральной трассе А-147 под Сочи. Автомобиль застрял между фурой и бордюром, сообщает пресс-служба МКУ «Служба спасения города Сочи».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: МКУ «Служба спасения города Сочи» Фото: МКУ «Служба спасения города Сочи»

В ночь на 10 марта на федеральной трассе А-147 между поселками Лоо и Нижняя Хобза рядом с заправкой «Роснефть» произошло ДТП с участием легкового и грузового автомобилей. 30-летняя водитель за рулем «Лады Гранты» не справилась с управлением на повороте и столкнулась с фурой. Легковой автомобиль оказался зажат между большегрузом и дорожным бордюром.

Первыми на место прибыли спасатели дежурной смены ПСО№2. Специалисты с помощью гидравлического и шанцевого инструмента вскрыли крышу машины, извлекли пострадавшую и эвакуировали ее на жестких носилках в безопасную зону. До приезда медиков пострадавшей оказали первую помощь.

Прибывшая бригада скорой помощи доставила женщину с травмами различной степени тяжести в городскую больницу №4.

За помощью Службы спасения Сочи можно обращаться по телефону 112 (единый номер вызова экстренных служб) или +7 938 441-10-20 (оперативный дежурный Сочинской службы спасения).

Мария Удовик