Сочинские отели забронированы в апреле и мае на 55–60%

Гостиницы Сочи забронированы в апреле на 60%, в мае — на 55%. Об этом сообщает «Ведомости Юг» со ссылкой на пресс-службу администрации курорта.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: минкурортов Краснодарского края Фото: минкурортов Краснодарского края

Наивысшую заполняемость демонстрируют санатории и пансионаты с лечением. Показатели достигают 80 и 75% соответственно.

«В целом глубина бронирования соответствует динамике прошлого года»,— отмечают в мэрии.

В феврале 2025 года Сочи принял более 1,13 млн туристов, превысив показатели аналогичного периода прошлого года на 4,6%. В 2024 году курорт установил рекорд, приняв 8 млн гостей, что соответствует росту посещаемости на 5,17%.

За последние шесть лет общий объем туристов в Сочи достиг 41,8 млн человек, увеличившись на 123%. Динамика посещаемости менялась год от года: в 2019 году город посетили 6,5 млн отдыхающих, в 2020 году — 5,5 млн человек (снижение связано с временным закрытием из-за пандемии), в 2021 году — 6,9 млн гостей.

В последующие годы наблюдался стабильный рост: в 2022 году Сочи посетили 7,2 млн путешественников, в 2023 году — 7,6 млн отдыхающих, а в 2024 году — 8,02 млн туристов.

В 2024 году на территории Краснодарского края открылись 37 новых гостиниц вместимостью 1,8 тыс. номеров на 5,9 тыс. мест. Более половины из них относятся к категории 3-4 звезды.

Мария Удовик