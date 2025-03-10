В Сочи водитель «Нивы» насмерть сбил электросамокатчика

В ночь на 10 марта в Сочи произошло смертельное ДТП с участием электросамоката. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Краснодарскому краю в своем Telegram-канале.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба ГУ МВД России по Краснодарскому краю Фото: пресс-служба ГУ МВД России по Краснодарскому краю

По предварительной информации правоохранительных органов, 20-летний местный житель, управляя автомобилем «Лада Нива», совершил наезд на неизвестного мужчину, передвигавшегося на электросамокате мощностью свыше 250 Вт. От полученных травм водитель электросамоката скончался на месте происшествия.

Сейчас сотрудники полиции работают над установлением личности погибшего и выясняют все обстоятельства аварии.

Мария Удовик