Десятки домов в Хостинском районе Сочи могут остаться без горячей воды

Жители 11 улиц в Сочи могут столкнуться с перебоями в отоплении и горячем водоснабжении с вечера 10 марта 2025 года. Об этом сообщает МУП «Сочитеплоэнерго» в своем Telegram-канале.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Владислав Содель, Коммерсантъ Фото: Владислав Содель, Коммерсантъ

В связи с ремонтными работами на сетях водоснабжения жители более 80 домов могут временно остаться без отопления и горячего водоснабжения. Ограничения вводятся с 22:00 10 марта до 09:00 11 марта 2025 года.

В наибольшей степени ограничения могут коснуться жителей улицы 50 лет СССР, где в списке значатся 29 домов. Также с ограничениями могут столкнуться жители домов на улицах Глазунова, Красных партизан, Шоссейной, Ялтинской, Октября, Платановой, Ушинского, Краснополянской, Адлерской и в переулке Привольном.

В список объектов, где возможны перебои в подаче теплоносителя, включены также детский сад №41 на улице Красных партизан, детский сад №7 на улице Октября и лицей №13 на улице Ушинского.

Полный перечень улиц можно найти в Telegram-канале МУП «Сочитеплоэнерго»

Мария Удовик