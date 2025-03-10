В Россию из Абхазии ввезли рекордные 400 тонн мимозы

Рекордные поставки мимозы из Абхазии оформили в начале марта сочинские таможенники. Объемы поставок цветов превысили показатели прошлого сезона почти вдвое, сообщает пресс-служба Южного таможенного управления ФТС РФ.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Южное таможенное управление ФТС России Фото: Южное таможенное управление ФТС России

На таможенном посту МАПП Адлер таможенный контроль прошли более 400 тонн мимозы. В течение нескольких дней перед праздником 8 Марта в сутки из Абхазии в Россию поставляли от 25 до 50 тонн цветов. В прошлом году из Абхазии ввезли всего 240 тонн мимозы.

По данным таможни, теплая погода в этом году способствовала более раннему цветочному сезону, который стартовал в конце января. Предприниматели везли мимозу в Краснодар, Ростов, Москву и другие города России. Небольшими букетами граждане провозили цветы для личных целей.

Игорь Ремизов