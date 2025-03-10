В Сочи уничтожили 110 кг санкционных сыров и колбас из Европы

Сотрудники Россельхознадзора совместно с Сочинской транспортной прокуратурой изъяли и уничтожили 110 кг запрещенной к ввозу в Россию продукции из стран Евросоюза. Об этом сообщает пресс-служба Южного межрегионального управления Россельхознадзора в своем Telegram-канале.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба Южного межрегионального управления Россельхознадзора Фото: пресс-служба Южного межрегионального управления Россельхознадзора

В феврале 2025 года специалисты Россельхознадзора совместно с Сочинской транспортной прокуратурой выявили и изъяли санкционные продукты у индивидуального предпринимателя, торгующего товарами животного происхождения.

Во время проверки обнаружены запрещенные к ввозу в Российскую Федерацию продукты: сыры и колбасы из Германии, Италии, Испании, Франции и других стран Европейского союза общим весом 110 кг.

Вся изъятая продукция подлежала запрету на основании постановления правительства РФ «О мерах по реализации указов Президента Российской Федерации». Конфискованные товары полностью уничтожены путем сжигания.

Мария Удовик