В Центральном районе спасли упавшего в овраг сочинца

Сотрудники МЧС России спасли 40-летнего мужчину, который упал в овраг на улице Абрикосовой в Центральном районе Сочи, получив рассечение брови. Об этом сообщает пресс-служба ЮРПСО МЧС по Краснодарскому краю в своем Telegram-канале.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба ЮРПСО МЧС России Фото: пресс-служба ЮРПСО МЧС России

Спасательный отряд МЧС России получил сигнал о падении человека в овраг в Центральном районе Сочи. Информацию через службу 112 передали очевидцы происшествия на улице Абрикосовой.

В результате падения 40-летний мужчина получил рассечение брови, вызвавшее обильное кровотечение. Медик Южного регионального поисково-спасательного отряда МЧС обработала рану пострадавшему, после чего спасатели сопроводили его до кареты скорой помощи.

После медицинского осмотра мужчину передали сотрудникам полиции. По данным спасателей, от пострадавшего исходил сильный запах алкоголя.

Мария Удовик