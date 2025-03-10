Запах из резервуаров танкеров под Новороссийском дошел до Анапы

Жители Анапы пожаловались на запах газа, происхождение которого объяснили в управлении гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций по Новороссийску. Оказывается, запах исходит из резервуаров танкеров, которые стоят на рейде в море около Новороссийска. Об этом сообщает муниципальный центр управления (МЦУ) Анапы.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Алексей Зотов, Коммерсантъ Фото: Алексей Зотов, Коммерсантъ

Запах нефтепродуктов из Новороссийска уже не первый раз заносится в Анапу при низком атмосферном давлении и южном или юго-восточном ветре. При нефтепогрузке на базе Южной Озереевки под Новороссийском происходит выброс газов в атмосферу.

Запах, который доносится ветром в Анапу, носит систематический характер. Ранее на неприятный запах жаловались жители Геленджика. Его происхождение в МЦУ города-курорта объяснили той же причиной.