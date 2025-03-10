При столкновении танкера и грузового судна в Северном море пострадали 32 человека

При столкновении нефтетанкера с контейнеровозом у берегов Великобритании в Северном море пострадали как минимум 32 человека, сообщил директор порта Гримсби-Ист Мартин Бойерс, передает The Guardian. По его словам, пострадавшие доставлены на берег, они живы. Господину Бойерсу неизвестно, был ли это полный состав двух экипажей.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: @inteltower Фото: @inteltower

Инцидент произошел недалеко от города Кингстон-апон-Халл около 10:00 по местному времени. Контейнеровоз Solong протаранил нефтяной танкер MC Stena Immaculate, после чего тот загорелся. По данным The Mirror, танкер шел под флагом США, контейнеровоз — под флагом Португалии.

Танкерное судно стояло на якоре в устье реки Хамбер (Восточный Йоркшир). В его резервуаре находилось авиатопливо. Для ликвидации последствий аварии к реке Хамбер направлена спасательная группа, в том числе самолет береговой охраны и суда, оснащенные противопожарными средствами. На данный момент тушение продолжается.

Министр транспорта Британии Хейди Александер заявила, что следит за развитием событий. «Я обеспокоена сообщениями о столкновении между двумя судами в Северном море этим утром, и я поддерживаю связь с официальными лицами и береговой охраной»,— написала она в соцсети Х.