При столкновении танкера и грузового судна в Северном море пострадали 32 человека
При столкновении нефтетанкера с контейнеровозом у берегов Великобритании в Северном море пострадали как минимум 32 человека, сообщил директор порта Гримсби-Ист Мартин Бойерс, передает The Guardian. По его словам, пострадавшие доставлены на берег, они живы. Господину Бойерсу неизвестно, был ли это полный состав двух экипажей.
Фото: @inteltower
Инцидент произошел недалеко от города Кингстон-апон-Халл около 10:00 по местному времени. Контейнеровоз Solong протаранил нефтяной танкер MC Stena Immaculate, после чего тот загорелся. По данным The Mirror, танкер шел под флагом США, контейнеровоз — под флагом Португалии.
Танкерное судно стояло на якоре в устье реки Хамбер (Восточный Йоркшир). В его резервуаре находилось авиатопливо. Для ликвидации последствий аварии к реке Хамбер направлена спасательная группа, в том числе самолет береговой охраны и суда, оснащенные противопожарными средствами. На данный момент тушение продолжается.
Министр транспорта Британии Хейди Александер заявила, что следит за развитием событий. «Я обеспокоена сообщениями о столкновении между двумя судами в Северном море этим утром, и я поддерживаю связь с официальными лицами и береговой охраной»,— написала она в соцсети Х.