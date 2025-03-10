Нефтетанкер загорелся после аварии с грузовым судном в Северном море

У берегов Великобритании в Северном море контейнеровоз Solong протаранил нефтяной танкер MC Stena Immaculate, после чего тот загорелся. Об этом пишет Bild со ссылкой на британскую береговую охрану. По данным The Mirror, танкер шел под флагом США, контейнеровоз — под флагом Португалии. Инцидент произошел около 10:00 по местному времени.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: @inteltower Фото: @inteltower

Также уточняется, что танкерное судно стояло на якоре в устье реки Хамбер (Восточный Йоркшир). В его резервуаре находилось авиатопливо.

Для ликвидации последствий аварии к реке Хамбер направлена спасательная группа, в том числе самолет береговой охраны и суда, оснащенные противопожарными средствами. На данный момент тушение продолжается.