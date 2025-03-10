Counter-Strike 2 скинами красен

Инвестиции в скины Counter-Strike 2 достигли рекордных значений и обогнали по доходности криптовалюты и акции. Варианты украшений виртуального оружия в популярном онлайн-шутере суммарно оценили почти в $4,5 млрд, пишет Bloomberg со ссылкой на сервис Pricempire. С начала года показатель увеличился примерно на 15%. При этом индекс S&P 500 и курс биткойна за последние два месяца, наоборот, упали, отмечает агентство.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ

Как устроен этот рынок? И сколько на нем можно заработать? Программисты позаботились об удобстве покупателей, говорит автор раздела новостей про Counter-Strike на сайте Sports.ru Федор Хван. Он сам занимается такими инвестициями уже больше пяти лет: «Достаточно иметь аккаунт в Steam, и у тебя уже есть доступ к внутренней торговой площадке, это можно рассматривать как старт инвестиций. Какого-то игрового опыта особо не требуется, но при этом необходимо понимать, что стоит покупать, потому что скинов десятки тысяч, и какие-то из них имеют потенциал для дальнейшего роста, а какие-то всегда будут стоит примерно одинаково.

Начать можно с любой суммы, при этом доходность очень сильно зависит от ряда факторов. Чем более востребована онлайн-игра, тем выше стоимость большинства скинов. За последние полгода есть приличный рост, где-то в районе 20-25%. Но есть и риски. Если упадет число игроков, это потянет за собой вниз и стоимость скинов. Также есть вероятность каких-то блокировок, от этого тоже никто не застрахован. Аккаунт могут взломать, или есть шанс купить краденый скин, за что тоже впоследствии можно получить блокировку от разработчиков. Кроме того, с юридической точки зрения никакой скин вам никогда принадлежать не будет».

Инвестициями в скины Counter-Strike увлекаются в том числе многие известные российские спортсмены. Среди них игрок клуба НХЛ «Нью-Йорк Рейнджерс» Артемий Панарин, полузащитник «Монако» Александр Головин и форвард «Краснодара» Федор Смолов. Последний два года назад писал в своих соцсетях, что внутриигровые предметы «надежнее, чем доллар». А совокупная стоимость его виртуального инвентаря превысила 1 млн руб. Впрочем, эксперт финансовых рынков Алексей Бушуев настроен скептически:

«Давайте попробуем вложить в этот инструмент хотя бы $1 млрд, а потом его достать. С помощью индекса S&P 500 это можно сделать легко и непринужденно, но, если говорить об аксессуарах в компьютерных играх, там еще попробуй право собственности докажи. Сама игровая сфера достаточно интересна и любит соревноваться в том числе с Голливудом и так далее. Но мы опять же на примерах некоторых проектов последних лет видели, когда инвестиции $500 тыс. в разработку превращались просто в полный ноль. Это не инструмент для профессиональных инвесторов. Да, за этим можно последить как за трендом, но не более того».

За последний год индекс S&P 500 вырос на 11%, а курс биткойна — почти на 20%. Стоимость всех игровых аксессуаров, по оценке Pricempire, увеличилась на четверть, но и самих скинов стало больше. Рынок виртуальных активов остается менее волатильным, чем рынок криптовалют: Например, после саммита Дональда Трампа в минувшую пятницу курс биткойна впервые с ноября опустился ниже отметки в $84 тыс. Однако это временное явление, уверен соучредитель торговой платформы Blum Владимир Смеркис:

«Для криптовалютной индустрии коррекция в несколько процентов является достаточно нормальной, поскольку капитализация всего рынка составляет всего лишь несколько триллионов долларов, что для мировой экономики очень мало. К тому же рынку свойственна цикличность. Мы видели, как криптовалютные активы выросли на новости о том, что Дональд Трамп побеждает на выборах в Соединенных Штатах Америки, на его позитивных заявлениях. Не могу сказать, что мы наблюдаем "медвежий" рынок, я бы сейчас на месте инвесторов не делал никаких резких движений. Сейчас время для долгосрочных инвестиций, чтобы усреднять свои активы, например, когда вы регулярно покупаете криптовалюту на какую-то небольшую долю своего инвестиционного портфеля».

Свободно торговать скинами можно и в других онлайн-играх, например, в Dota 2 и Team Fortress 2. Однако объемы этих рынков в десятки раз меньше. Для сравнения: в июне за возможность украсить свой автомат Калашникова синими панелями неназванный игрок в Counter-Strike 2 заплатил $1 млн.

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Никита Путятин