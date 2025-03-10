Алексей Улюкаев решил остаться с судимостью

Экс-глава Минэкономразвития Алексей Улюкаев отозвал ходатайство о снятии судимости. Об этом сообщили в Никулинском райсуде Москвы, куда ранее подавал прошение бывший министр.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Экс-глава Минэкономразвития Алексей Улюкаев

Фото: Геннадий Гуляев, Коммерсантъ Экс-глава Минэкономразвития Алексей Улюкаев

Фото: Геннадий Гуляев, Коммерсантъ

«По согласованию с Улюкаевым принято решение об отзыве данного ходатайства»,— сообщила «Ъ» пресс-секретарь Никулинского суда Москвы Мадонна Кочина. Она добавила, что суд прекратил производство по делу. Сам господин Улюкаев и его защитник Олег Бессонов на заседание не явились. Отметим, что прокурор против прекращения производства не возражал.

Алексей Улюкаев был задержан 14 ноября 2016 года. По версии следствия, он получил взятку $2 млн от главы «Роснефти» Игоря Сечина за одобрение покупки 50,08% акций ПАО «Башнефть». Господин Улюкаев вину не признал. В декабре 2017 года Замоскворецкий суд Москвы приговорил его к восьми годам заключения в колонии строго режима и штрафу 130 млн руб. В апреле 2022-го Московский райсуд Твери удовлетворил его ходатайство об УДО. В мае того же года экс-министр вышел на свободу. В конце февраля этого года стало известно, что в суд поступило ходатайство о снятии с него судимости. Его должны были рассмотреть 10 марта.

Подробнее читайте в материале «Алексей Улюкаев задумался о госслужбе».

Мария Локотецкая