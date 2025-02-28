Два рыбака провалились под лед на берегу Финского залива в Ленобласти

Следователи выясняют обстоятельства гибели двух рыбаков в возрасте 47 и 75 лет, которые вышли на лед Финского залива у СНТ «Акватория» под Выборгом, сообщает пресс-служба СУ СК по Ленобласти.

По данным следствия, утром 27 февраля стоял густой туман. По всей вероятности, мужчины не заметили полынью, провалились под лед и утонули. Сейчас по факту случившегося ведется доследственная проверка, назначены необходимые экспертизы.

Ранее «Ъ-СПб» сообщал, что мотоциклист решил проехаться по Новоладожскому каналу и провалился под лед. Ему помогли выбраться на берег, от медицинской помощи мужчина отказался.

Андрей Маркелов