«После публикации статьи простой военный пенсионер Петров стал героем едва ли не всех западных СМИ»

«Коммерсантъ-Daily»

23 марта. Битва при Черномырдине

Затяжная и не всем заметная война между Анатолием Чубайсом и Борисом Березовским в марте 1998-го перешла в открытую фазу. Полем битвы был выбран «Ъ».

Рисунок: Андрей Бильжо

5 марта Чубайс дал интервью Евгении Альбац (объявлена иноагентом). Он жестко раскритиковал «капитализм закадычных друзей», при котором страной правит «совет директоров России» во главе с неформальным лидером семибанкирщины Березовским. На вопрос о своем будущем он ответил уверенно: «Когда мне пора покинуть госслужбу, я решу сам». Многие сделали вывод, что Чубайс победил.

Но 13 марта Березовский в интервью Наталии Геворкян выразил полную уверенность в том, что «если не дни, то недели Чубайса у власти сочтены», и стало ясно, что чаша весов колеблется.

А спустя полторы недели Виктор Черномырдин был отправлен в отставку, а с ним, разумеется, остальные члены правительства, включая вице-премьера Чубайса. Интервью Геворкян оказалось круче.

27 марта. Журнал «Столица-Афиша»

27 марта 1998 года вышел в свет первый номер еженедельного приложения к газете «Коммерсантъ» — журнала «Столица-Афиша».

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Издание рассказывало о событиях в мире отдыха и развлечений и о лучших местах досуга в Москве. Журнал возглавлял Реваз Резо. В январе 1999 года выпуск прекратился из-за кризиса.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ

Реваз Резо (Модзгвришвили) окончил сценарный факультет ВГИКа. В 1997 году был одним из постоянных авторов журнала «Столица». После закрытия издания «Столица-Афиша» покинул издательский дом. Вернулся в мае 2007 года на пост главного редактора журнала «Настоящая игра». С 2009 года — редактор группы спецпроектов.

журнал «Деньги»

8 апреля. От Мосальска до Твери

Весной 1998 года корреспонденты Глеб Баранов, Максим Буйлов и Петр Рушайло открыли финансовый центр России (на фото).

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Как оказалось, находится он вовсе не в Москве, а в Мосальске Калужской области. Именно в этом небольшом городке, куда даже не ходят поезда, в тот момент были зарегистрированы более 30 предприятий, входящих в империю Михаила Ходорковского (объявлен иноагентом).

Правда, найти главную резиденцию МЕНАТЕПа и ЮКОСа журналистам так и не удалось, поскольку по адресу их прописки «ул. Ленина, д. 42» обнаружился пустырь с одним заколоченным и двумя разрушающимися домами без окон и дверей, а также примыкающей к ним трубой. Но местные начальники рассказали, что налоги виртуальные москвичи платят исправно, формируя до 35% доходной части районного бюджета.

Сами налоговики, правда, догадывались, что платят им меньше, чем следовало бы, но ничего не могли поделать с «ушлыми столичными юристами».

Забавно, что после разгрома ЮКОСа его крупнейший актив «Юганскнефтегаз» был продан компании «Байкалфинансгруп», тоже зарегистрированной в провинции. Но ее тверская резиденция, как выяснили журналисты «Ъ», все же выглядела куда более обжитой, чем мосальский офис ЮКОСа: в здании работали несколько магазинов и популярная в городе рюмочная «Лондон».

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Мечта кассира — тарелка для мелочи с символикой журнала «Деньги». В офисе «Ъ» существует в единственном экземпляре и хранится в кабинете главного редактора журнала. Остальная часть сервиза разошлась по газетным киоскам.

Август. «Коммерсантъ» и кризис

Случившийся в стране кризис издательский дом испытал на себе в полной мере.

Во-первых, никто не получил зарплату за август. Она была выплачена только спустя два года. Во-вторых, начиная с сентября зарплаты были урезаны почти вдвое (впрочем, они номинировались в долларах, а доллар за полгода стал вчетверо дороже). В-третьих, у многих экономных сотрудников возникли проблемы с извлечением из банка «СБС-Агро» средств, накопленных на личных счетах.

Рисунок: Андрей Бильжо

Например, редактору отдела бизнеса Кириллу Вишнепольскому банк предложил получить нажитое (около $20 тыс.) серебряными медалями «Московский зоопарк» с изображением слона (слона в зоопарке материально поддерживал Александр Смоленский). В-четвертых, в конце года в редакции было проведено заметное сокращение штата. В-пятых, штатный врач издательского дома Михаил Кирцер похудел на 53,5 кг (со 146,5 кг до 93 кг).

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Михаил Кирцер

Михаил Кирцер



В дальнейшем подобный человеческий подвиг был совершен в «Ъ» еще четырежды. В 2002-м спецкорреспондент «Ъ» Андрей Колесников полегчал на 36 кг (со 106 кг до 70 кг). В 2008-м корреспондент отдела происшествий Александр Жеглов сбросил 24 кг (104–80). В 2009-м, уже в рамках нового кризиса, редактор отдела экономической политики Дмитрий Бутрин стал легче на 44 кг (104–70). Аналогичный результат показал редактор отдела политики Глеб Черкасов (172–128).

Последний номер 1998 года газета выпустила с оптимистической шапкой (автор слова — Никита Голованов) и множеством хороших мин на первой полосе.

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В подвале расположилось новогоднее поздравление, украшенное росчерком первого пера государства российского.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Павел Филенков в 2004 году

Фото: Михаил Галустов, Коммерсантъ Павел Филенков в 2004 году

Фото: Михаил Галустов, Коммерсантъ

Павел Филенков окончил факультет вычислительной математики и кибернетики МГУ. Работал в Институте экономики при Госплане РФ. В «Ъ» начинал внештатным корреспондентом. С 1995 года коммерческий директор, гендиректор журнала «Домовой», исполнительный директор ИД «Коммерсантъ».

С августа 1998 года коммерческий директор ИД «Коммерсантъ». Подрабатывает не выходя из издательского дома: регулярно публикуется в различных изданиях «Коммерсанта» (пишет в основном о мотоциклах, в которых является настоящим экспертом.

журнал «Власть»

22 сентября. Полчаса третьей мировой войны

В сентябре 1998 года журнал «Коммерсантъ-Власть» опубликовал статью о том, как в ночь с 25 на 26 сентября 1983 года мир оказался на грани третьей мировой войны. Один из советских спутников системы предупреждения о ракетном нападении выдал ошибочную информацию о запуске с американских баз нескольких межконтинентальных баллистических ракет. Через пять минут должен был последовать доклад верховному главнокомандующему, а еще через 10 минут — ответный ядерный удар по США. Однако дежурная смена подполковника Станислава Петрова, сравнив сообщение спутника с данными других средств обнаружения, пришла к выводу, что тревога ложная.

После публикации статьи простой военный пенсионер Петров стал героем едва ли не всех западных СМИ. Десятки американцев и европейцев писали ему благодарственные письма и предлагали помочь материально.

Международная общественная организация «Ассоциация граждан мира» вручила ему специальную награду как «человеку, который предотвратил ядерную войну».

А за раскопавшим эту историю Иваном Сафроновым — тогда еще начинающим корреспондентом «Ъ», подполковником космических войск в отставке — сразу закрепилась репутация человека, способного добыть любую информацию, сколько бы грифов «секретно» на ней не стояло.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Валерий Мельников, Коммерсантъ Фото: Валерий Мельников, Коммерсантъ

Иван Сафронов пришел в отдел политики «Ъ» в 1997 году. Он не писал на общие темы, поэтому никогда не был «знаменитым журналистом», но специалисты знали его имя очень хорошо. Он писал об армии и космосе, поскольку досконально знал эту тему: в Ракетных войска стратегического назначения (РВСН) он дослужился до подполковника. По его статьям можно изучать историю российской армии и космоса конца 1990-х — начала 2000-х.

Иван Сафронов выпал из окна своего дома в марте 2007-го. Ему был 51 год. Причины падения до сих пор точно не известны.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Павел Смертин, Коммерсантъ Фото: Павел Смертин, Коммерсантъ

Владислав Бородулин окончил МАИ, но решил заняться журналистикой и в 1992 году пришел в «Ъ» стажером в отдел экономической политики. В 1997 году возглавил отдел. С сентября 1998 года по сентябрь 1999-го был главным редактором журнала «Коммерсантъ-Власть», затем ушел из «Ъ» и возглавил интернет-издание «Газета.ру».

22 июня 2005 года вернулся в издательский дом: стал шеф-редактором объединенной редакции и главным редактором газеты «Коммерсантъ». 29 сентября 2006 года вновь покинул «Ъ».

газета «Коммерсантъ»

Абрамович. Впервые в «Коммерсанте»

Впервые увидеть фото Романа Абрамовича читатели «Ъ» смогли лишь спустя семь месяцев после того, как Александр Коржаков публично (на пресс-конференции в ноябре 1998-го) назвал его кассиром «семьи» Бориса Ельцина. Причем это была не живая съемка, а добытое фотослужбой «Ъ» путем невероятных ухищрений фото из личного дела.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Анкетная фотография главы «Сибнефти» Романа Абрамовича

Фото: Коммерсантъ Анкетная фотография главы «Сибнефти» Романа Абрамовича

Фото: Коммерсантъ

Лишь с 2000 года, когда Абрамович стал депутатом, фотокорреспонденты получили возможность беспрепятственно его снимать.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Роман Абрамович во время заседания Госдумы в 2000 году

Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ Роман Абрамович во время заседания Госдумы в 2000 году

Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ

А первое упоминание Абрамовича в газете относится ко времени, когда он еще был одним из многочисленных и малоприметных подчиненных Бориса Березовского: В доизбранный до положенных по уставу девяти человек совет директоров «Сибнефти» помимо главы «ЛогоВАЗа» Бориса Березовского вошли руководители структурных подразделений компании, представители трех территорий (Ямало-Ненецкого округа, Тюменской и Омской областей) и директор московского представительства «Сибнефти» Роман Абрамович (газета «Коммерсантъ», 28 сентября 1996 года).

журнал «Деньги»

14 октября. Фотограф против карманника

В октябре фотокорреспондент «Ъ» Василий Шапошников сделал уникальную съемку. Сотрудники отдела МУРа по борьбе с карманными кражами взяли его «на дело». На одном из московских рынков Василию удалось зафиксировать работу профессионального карманника. Главная трудность была в том, чтобы не спугнуть невероятно чуткого к опасности клиента. Малейшая неосторожность, и фотограф загубил бы не только собственную съемку, но и всю операцию по задержанию.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография На первом кадре вор только подбирается к жертве, но действовать левой рукой кажется ему рискованным. Фото: Коммерсантъ / Василий Шапошников / купить фото На втором кадре он уже вытаскивает кошелек, в котором, как выясняется после задержания, было 600 руб. Фото: Коммерсантъ / Василий Шапошников / купить фото Дело сделано. Деньги перекочевывают в нагрудный карман. Вроде бы никто ничего не заметил. Можно спокойно уходить Фото: Коммерсантъ / Василий Шапошников / купить фото Появление милиционеров стало для вора полной неожиданностью. Главное — успеть взять его с поличным, чтобы он не успел сбросить кошелек. Этот не успел Фото: Коммерсантъ / Василий Шапошников / купить фото «Боже мой! Он залез в мою сумку!» — причитала женщина. Она узнала, что ее обокрали, только после того, как к ней подошли оперативники Фото: Коммерсантъ / Василий Шапошников / купить фото Следующая фотография 1 / 5 На первом кадре вор только подбирается к жертве, но действовать левой рукой кажется ему рискованным. Фото: Коммерсантъ / Василий Шапошников / купить фото На втором кадре он уже вытаскивает кошелек, в котором, как выясняется после задержания, было 600 руб. Фото: Коммерсантъ / Василий Шапошников / купить фото Дело сделано. Деньги перекочевывают в нагрудный карман. Вроде бы никто ничего не заметил. Можно спокойно уходить Фото: Коммерсантъ / Василий Шапошников / купить фото Появление милиционеров стало для вора полной неожиданностью. Главное — успеть взять его с поличным, чтобы он не успел сбросить кошелек. Этот не успел Фото: Коммерсантъ / Василий Шапошников / купить фото «Боже мой! Он залез в мою сумку!» — причитала женщина. Она узнала, что ее обокрали, только после того, как к ней подошли оперативники Фото: Коммерсантъ / Василий Шапошников / купить фото

Василий, которому оперативники показали вора, держа фотоаппарат наготове, спрятался за ряд автомобилей. Выбранная для съемки точка оказалась удачной: запуская руку в сумку, вор оказался спиной к фотографу, а значит, можно было щелкать.