Главные новости за 7 марта. Кубань, Крым, Адыгея

Заместителю начальника регионального управления охраны объектов культурного наследия Нателле Бирюковой предъявили обвинение в злоупотреблении должностными полномочиями. Сейчас она находится под стражей.

Объем страхового рынка Кубани за 9 месяцев 2024 года превысил 50 млрд рублей. Это крупнейший региональный страховой рынок страны по объему, он уступает только Москве с Санкт-Петербургом, а также Московской области.

На побережье Кубани участились выбросы мазута из-за повышения температуры. Мониторинг загрязнений ведется на 265 км побережья, в Анапе и Темрюкском районе водолазы работают на 19 участках.

В Краснодаре на строительство домашнего стадиона для ПФК «Краснодар-ЮМР», по предварительным данным, выделят 100 млн руб. Он будет расположен в парке 30-летия Победы.

В Темрюкском районе завершили демонтаж кормовой части танкера «Волгонефть-239». На переработку сдали 744 т металла.

Глава СКР взял на контроль проблему отлова бродячих собак в Сочи. Следственное управление СК по Краснодарскому краю начало процессуальную проверку.

Благоустройство Шаляпинского бульвара в Краснодаре завершат к осени. Параллельно власти Краснодара подписали контракт на обновление сквера имени Чепеги в Юбилейном микрорайоне.

В акватории Черного моря у берегов Туапсе произошло землетрясение. Подземные толчки зафиксировали в 00:20 на глубине 10 км с магнитудой 3,9.

В деле экс-главы Сочи и его жены появились еще два эпизода особо крупных взяток. Обвинение по этим эпизодам пока не предъявлено.