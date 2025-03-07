СКР подтвердил задержание замглавы управления администрации Кубани

Заместителю начальника регионального управления охраны объектов культурного наследия предъявили обвинение в злоупотреблении должностными полномочиями, повлекшем тяжкие последствия (ч. 3 ст. 285 УК РФ). Об этом сообщает пресс-служба регионального управления Следственного комитета России. Ранее о задержании Нателлы Бирюковой сообщили СМИ.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

По версии следствия, чиновница подписала и способствовала подписанию приказов об изменении границ памятника регионального значения «Санаторий им. Кирова» в Сочи, где в годы Великой Отечественной войны размещались госпитали №3206, 3183. Сумма ущерба от этих действий оценивается в 320 млн руб.

Правоохранители отмечают, что подозреваемая также содействовала согласованию разрешения на возведение многоэтажного апартаментного комплекса на территории исторического объекта. После завершения строительства доверенное лицо чиновницы якобы приобрело в новом комплексе девять помещений площадью от 73 до 391 кв. м по существенно сниженной стоимости.

В 2023 году сообщалось, что реновацию объекта культурного наследия регионального значения планировал провести ООО «СЗ "Красмашевский"».

Оперативное сопровождение расследования обеспечивают сотрудники ФСБ России и региональных управлений ФСБ и МВД. Следствие ходатайствует перед судом о заключении подозреваемой под стражу. Продолжается сбор доказательной базы.

Нурий Бзасежев