На строительство пляжного стадиона в Краснодаре направят 100 млн рублей

В Краснодаре на строительство домашнего стадиона для ПФК «Краснодар-ЮМР», по предварительным данным, выделят 100 млн руб. Он будет расположен в парке 30-летия Победы, сообщили «Ъ-Кубань» в пресс-службе клуба.

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Новый стадион будет находиться на улице Береговой. Ранее там располагались теннисные корты, а затем скейт-парк. Право пользования данной площадкой принадлежит Дирекции спортивных объектов (ДСО), которая является подведомственным учреждением Департамента физической культуры и спорта Краснодара. Она также осуществляет управление этой территорией.

По словам президента ПФК «Краснодар-ЮМР», частного инвестора строительства стадиона Владислава Силютина, в декабре 2024 года ПФК «Краснодар-ЮМР» и ДСО заключили договор, по условиям которого клуб получил право в течение 10 лет проводить на месте будущего стадиона учебно-тренировочные мероприятия и соревнования.

Сейчас проект находится на стадии утверждения проектно-сметной документации и согласования договора подряда между ДСО и частным инвестором на строительство стадиона. Его полностью реализуют за счет частных средств, также предусмотрена поддержка фонда «Доступный спорт», учредителем которого является чемпион мира по боксу и депутат Госдумы Дмитрий Пирог.

«Данное спортивное сооружение не является объектом капитального строительства — это модульный объект, поэтому сроки его возведения с подключением всех сетей — 4-6 месяцев», — подчеркнул Владислав Силютин.

Площадь объекта составит более 2,2 тыс. кв. м. Размер игрового поля — 26 на 36 м. Это будет стадион с трибунами, рассчитанными примерно на 1,2 тыс. мест. Предусмотрены «VIP» и «Бизнес» сектора, а также места для людей с ограниченными возможностями здоровья. Также там будет располагаться зона для диджея. Для спортсменов создадут раздевалки, тренерскую и судейскую комнаты. Арена будет оснащена мультимедийным табло и звуковым оборудованием. Будет установлено искусственное освещение. Стадион сможет принимать соревнования по пляжным видам спорта: футболу, волейболу, гандболу и теннису.

Строительные работы планируют завершить в 2025 году. Если строительство выполнят в срок, то на новой арене пройдут первые официальные соревнования под эгидой РФС летом-осенью 2025 года.

Алина Зорина