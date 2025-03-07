Глава СКР взял на контроль проблему отлова бродячих собак в Сочи

Глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поручил руководству краснодарского управления ведомства отчитаться о проверке бездействия властей по отлову бродячих собак в Адлерском районе Сочи, где животные нападают на местных жителей. Об этом сообщает информационный центр ведомства.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пресс-служба СУ СКР по Краснодарскому краю Фото: Пресс-служба СУ СКР по Краснодарскому краю

Жительница Сочи обратилась в приемную главы СКР через социальную сеть «ВКонтакте». Она указала на большое количество бездомных животных вблизи образовательных учреждений и детских площадок в нескольких населенных пунктах Адлерского района. По словам заявительницы, собаки регулярно нападают на местных жителей, а многочисленные обращения в различные инстанции не дали результатов.

Следственное управление СК по Краснодарскому краю начало процессуальную проверку. Александр Бастрыкин поручил руководителю краевого управления Андрею Маслову доложить о предварительных и окончательных итогах расследования. Проверка поставлена на контроль в центральном аппарате ведомства.

Алина Зорина