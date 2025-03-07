В акватории Черного моря у берегов Туапсе произошло землетрясение

Европейский сейсмоцентр зарегистрировал землетрясение в морской акватории рядом с Туапсе. Подземные толчки зафиксировали в 00:20 на глубине 10 км с магнитудой 3,9.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Сергей Ворсин, Коммерсантъ Фото: Сергей Ворсин, Коммерсантъ

Землетрясение произошло в 19 км от Новомихайловского. Согласно поступающим сведениям, жители самого Туапсе практически не почувствовали колебаний земной поверхности.

Вместе с тем, из населенного пункта Ольгинка приходили сообщения об ощутимых толчках.

Анна Гречко