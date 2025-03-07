Благоустройство Шаляпинского бульвара в Краснодаре завершат к осени

Администрация Краснодара подписала контракт на благоустройство Шаляпинского бульвара в Музыкальном микрорайоне, работы планируется завершить к осени 2025 года. Об этом в своем Telegram-канале сообщил глава города Евгений Наумов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Telegram-канал Евгения Наумова Фото: Telegram-канал Евгения Наумова

«Уже к осени там появится современное, комфортное, зеленое место отдыха. Высадим больше 1100 деревьев и кустарников, установим системы автополива и 19 лавочек. Особое внимание уделим безопасности: видеонаблюдению и освещению»,— пояснил градоначальник.

Параллельно власти Краснодара подписали контракт на обновление сквера имени Чепеги в Юбилейном микрорайоне. Планируется озеленить территорию, высадив свыше 2,3 тыс. растений. Для обеспечения безопасности установят 31 камеру наблюдения. Зона отдыха пополнится детской площадкой и тренажерами, а также арт-объектом.

Шаляпинский бульвар занял третье место в рейтинговом голосовании «Формирование комфортной городской среды», набрав 16,6 тыс. голосов. Лидером голосования стал сквер им. Чепеги, за который проголосовали 35 тыс. краснодарцев. Второе место получил сквер имени Валерия Самойленко с почти 29 тыс. голосов. В программу благоустройства также вошла вторая очередь сквера Пограничников.

Нурий Бзасежев