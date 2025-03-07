Объем страхового рынка Кубани за 9 месяцев 2024 года превысил 50 млрд рублей

По итогам девяти месяцев 2024 года (это последняя статистика, опубликованная Центробанком) сборы страховых компаний в Краснодарском крае превысили 51,4 млрд руб. Это крупнейший региональный страховой рынок страны по объему, он уступает только Москве с Санкт-Петербургом, а также Московской области. Сборы по Краснодарскому краю более чем на четверть превышают следующий за ним по объему рынок Татарстана, рассказали «Ъ-Кубань» в пресс-службе «Ренессанс страхование».

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Несколько иные данные привел директор Краснодарского филиала «АльфаСтрахование» Роман Беридзе. По его словам, по итогам девяти месяцев 2024 года сборы страховщиков в Краснодарском крае (без учета ОМС и страхования жизни) выросли на 25% по сравнению с аналогичным прошлогодним периодом и превысили 25 млрд руб.

По данным «Ренессанс страхования», 50,5% приходится на добровольное страхование жизни, кроме пенсионного страхования. Также значительную долю занимает каско — 12,8% и ОСАГО — 18,2%. На добровольное медицинское страхование приходится 3,4%. Особенностью рынка, отмечают в компании, является крупная доля добровольного сельскохозяйственного страхования, осуществляемого с господдержкой,— 1,2%. На добровольное страхование имущества юридических лиц приходится 2,3% рынка, на добавленное страхование имущество физлиц — 2,6%.

«В 2024 году все сегменты страхового рынка демонстрировали рост: страхование каско (+50%), страхование рисков юридических лиц (+41%), страхование имущества физических лиц (+21%), ОСАГО (+6%) (по итогам девяти месяцев 2024 года, по данным ЦБ). При этом сборы "АльфаСтрахование" росли еще более динамично. Мы заняли первое место на рынке каско (рост сборов на 70%) и страхования имущества физических лиц (рост сборов на 75%). Также значительно увеличились сборы по страхованию рисков юридических лиц (+183%) и ОСАГО (+25%)»,— отметил господин Беридзе.

Директор филиала «Росгосстраха» в Краснодарском крае Александр Казаков рассказал изданию, что компания отмечает рост запроса страхования у жителей региона в части защиты от БПЛА. Также востребовано в регионе агрострахование.

«В целом в Краснодарском филиале "Росгосстраха" в прошлом году темпы роста в розничном канале составили по моторным видам порядка 158%, страхованию имущественных рисков — более 114%, по личным видам страхования — 123%, по ипотечному страхованию — 119%»,— сообщил господин Казаков.

У «АльфаСтрахования» за год сборы на Кубани выросли на 36%, превысив 6 млрд руб. по итогам года. В компании предполагают, что в 2025 году добровольные виды страхования будут расти на уровне инфляции или немного выше, в то время как обязательные виды страхования могут демонстрировать рост чуть ниже уровня инфляции.

В «Ренессанс страховании» заявили, что, если отталкиваться от прогноза «Эксперт РА», рост сборов страхового рынка страны составит, по различным сценариям, от 15 до 40%. Краснодарский край демонстрирует высокие темпы роста рынка и можно предположить, что они будут не ниже средних по стране, считают в компании.

Вячеслав Рыжков